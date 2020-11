Toti: “Gli anziani non sono indispensabili per il sistema produttivo”. Polemica social e le scuse del presidente ligure (Di domenica 1 novembre 2020) Polemiche social per un post di Giovanni Toti. Il presidente ligure aveva definito gli anziani “non indispensabili”. GENOVA – Polemiche social per un post di Giovanni Toti. A margine dell’incontro con il Governo, il presidente della Liguria ha commentato la proposta di alcune regioni di mettere delle restrizioni per gli over 75: “Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle rinchiudere in casa i tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani“. E ha aggiunto: “Si tratta di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Polemicheper un post di Giovanni. Ilaveva definito gli“non”. GENOVA – Polemicheper un post di Giovanni. A margine dell’incontro con il Governo, ildella Liguria ha commentato la proposta di alcune regioni di mettere delle restrizioni per gli over 75: “Proteggendo i nostridi più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle rinchiudere in casa i tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani“. E ha aggiunto: “Si tratta di ...

MichelaMarzano : Da un lato i produttivi, dall’altro gli inutili... è questa la nuova filosofia? Sono questi i valori che vogliamo t… - fanpage : 'Modesta proposta: anziché chiederci se il lockdown debba valere per tutti o solo per gli anziani, come vorrebbe il… - repubblica : Genova, gli infermieri a Toti: 'Ordini il lockdown, siamo in piena emergenza. Assumere personale per reparti bassa… - giannantonio51 : @_Facezia_ Secondo il governatore Toti gli anziani devono morire perché inutili allo sforzo produttivo del paese (c… - patriziamolina : RT @LGmarangon: #Toti e gli altri improduttivi non indispensabili -

