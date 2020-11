Toti e quella frase sugli anziani morti di Covid, «non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese». Poi le scuse: «Sono stato frainteso» (Di domenica 1 novembre 2020) Mezz’ora dopo il post, la parziale retromarcia: «quella frase non rappresenta il mio pensiero». E mentre la notizia e l’indignazione diventano virali, la precisazione: «Errore del social media manager» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 1 novembre 2020) Mezz’ora dopo il post, la parziale retromarcia: «non rappresenta il mio pensiero». E mentre la notizia e l’indignazione diventano virali, la precisazione: «Errore del social media manager»

