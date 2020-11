Toti chiede scusa per la frase sugli anziani che ha scatenato le proteste sui social (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - “Mi assumo sempre la piena responsabilità delle mie idee e delle loro esplicitazioni e lo faccio anche in questo caso. Un mio precedente tweet, scritto in effetti malamente da un mio collaboratore, ha scatenato l'inferno". Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna sulla vicenda che lo ha visto protagonista di una durissima polemica e, sulla sua pagina Facebook, chiede scusa per il Tweet relativo alla proposta di misure ad hoc per gli over 75. "È stata una cosa mal fatta. Mi dispiace e chiedo scusa, per me e per chi l'ha scritto. Chi lavora talvolta sbaglia. E magari imparando dall'errore, migliorerà in futuro. Chi temo non possa migliorare e farà grandi danni al Paese nel prossimo futuro è chi meschinamente strumentalizza per evitare di dare risposte su un ... Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - “Mi assumo sempre la piena responsabilità delle mie idee e delle loro esplicitazioni e lo faccio anche in questo caso. Un mio precedente tweet, scritto in effetti malamente da un mio collaboratore, hal'inferno". Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna sulla vicenda che lo ha visto protagonista di una durissima polemica e, sulla sua pagina Facebook, chiedeper il Tweet relativo alla proposta di misure ad hoc per gli over 75. "È stata una cosa mal fatta. Mi dispiace e chiedo, per me e per chi l'ha scritto. Chi lavora talvolta sbaglia. E magari imparando dall'errore, migliorerà in futuro. Chi temo non possa migliorare e farà grandi danni al Paese nel prossimo futuro è chi meschinamente strumentalizza per evitare di dare risposte su un ...

infoitinterno : Toti chiede scusa per tweet: Paese che vieta scuola ai giovani è immorale - ArtemiosMilani : #Toti chiede scusa per il tweet sugli anziani. Intendeva dire 'vecchi di merda' - orizzontescuola : Toti chiede scusa per tweet: Paese che vieta scuola ai giovani, ma non tutela anziani che rischiano di morire, è im… - lori_gianna : RT @riktroiani: #Toti chiede scusa per il suo tweet ma aggiunge: 'La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: #Toti chiede scusa per il suo tweet ma aggiunge: 'La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata… -