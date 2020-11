Toti chiede lo stop degli over 75, "non indispensabili allo sforzo produttivo del paese" (Di domenica 1 novembre 2020) Limitare gli spostamenti degli over 75 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune Regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria, al vertice con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza in vista del nuovo Dpcm che dovrebbe essere varato lunedì.Lo scrive sui social Giovanni Toti, governatore ligure, che incappa in un’espressione piuttosto infelice quando afferma che gli over 75 sono “non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”. “Mattinata di confronto tra Governo e Regioni su nuove misure per contenere il Covid-19 - ha scritto Toti su Facebook ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Limitare gli spostamenti75 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune Regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria, al vertice con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza in vista del nuovo Dpcm che dovrebbe essere varato lunedì.Lo scrive sui social Giovanni, gnatore ligure, che incappa in un’espressione piuttosto infelice quando afferma che gli75 sono “nondel”. “Mattinata di confronto tra Gno e Regioni su nuove misure per contenere il Covid-19 - ha scrittosu Facebook ...

