Torino-Lazio | Rizzoli | “Immobile-Nkoulou? Chiffi ha visto braccio destro | Var lo ha corretto”

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Il tocco di mano disu tiro di Immobile? L’arbitro dal campo hail tocco sulche effettivamente era in posizione consona. Ha descritto la sua versione al Var ma il Var gli ha detto di rivedere l’episodio perché il pallone ha preso ilsinistro“. Lo ha detto il designatore degli arbitri Nicolain merito al rigore concesso dain pieno recupero ai biancocelesti durante. “Queste sono situazioni che se viste bene a me piacerebbe che fossero giudicate dal campo – ha aggiuntoai microfoni di Sky Calcio Club -. Il tiro era forte, c’era poco spazio ma si è aumentato inconsciamente il volume del corpo. ...

brfootball : HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? - GoalItalia : Akpa Akpro a @DAZN_IT spiega 'in oxfordiano' la rimonta della Lazio a Torino ??????#TorinoLazio - InvictosSomos : ? Min 15. Torino 0-1 Lazio. ? Min 19. Torino 1-1 Lazio. ? Min 25. Torino 2-1 Lazio. ? Min 48. Torino 2-2 Lazio. ? M… - romerojesusrm : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… - TacaLaMarca : #Ibrahimovic trascina il #Milan: 2-1 all'#Udinese e testa della #SerieA. Insegue il #Sassuolo (14), 2-0 al #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lazio

Ma non puoi perdere, non ci sono giustificazioni. La Lazio è riuscita a ribaltare il match in casa dei granata tra il 95' e il 97', in cui minuti hanno segnato Immobile e Caicedo. Serve un viaggio int ...Il pareggio con il Genoa fa felice solo a metà il tecnico: "Nella ripresa abbiamo creato qualche pericolo, ma tutto sommato è importante ...