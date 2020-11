Torino-Lazio 3-4 | le pagelle di CalcioWeb | biancocelesti da impazzire nel recupero | Giampaolo rischia FOTO

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Torino *3-2 Lazio *(Lukic 87‘) #SSFootball - Stevevm21 : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… - YMagashi : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… - Splendid_Rafey : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… - musettodavanti : RT @_Bitw_n_10: Torino - Lazio 3-2 al 90' Torino - Lazio 3-4 al 95' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lazio

Il tabellino di Torino - Lazio 3-4 il risultato finale: la bellezza di 7 gol per la clamorosa vittoria guadagnata proprio sul finale dai biancocelesti.Partita spettacolare e piena di emozioni al Comunale con la Lazio che va in vantaggio al quarto d'ora. Muriqi crossa da sinistra, Patric appoggia per Pereira che spara al volo battendo Sirigu.