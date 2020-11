Torino Lazio 2-2 LIVE: Milinkovic-Savic pareggia i conti su punizione (Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio “Grande Torino”, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Lazio si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Lazio 2-2 MOVIOLA 48′ GOL DELLA Lazio – Milinkovic-Savic calcia la punizione conquistata da Correa col destro, conclusione sul palo del portiere con Sirigu che non riesce ad intervenire 46′ Inizia la ripresa – si gioca 45′ Chance per Belotti – Lancio da dietro per l’attaccante del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio “Grande”, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-2 MOVIOLA 48′ GOL DELLAcalcia laconquistata da Correa col destro, conclusione sul palo del portiere con Sirigu che non riesce ad intervenire 46′ Inizia la ripresa – si gioca 45′ Chance per Belotti – Lancio da dietro per l’attaccante del ...

sportface2016 : #TorinoLazio, #MilinkovicSavic in gol su punizione. Ma che errore di #Sirigu - statistiquesfb : Super match ce soir. 15' Torino 0-1 Lazio 19' Torino 1-1 Lazio 25' Torino 1-2 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio - laziopress : Torino-Lazio, esordio da titolare e primo goal con la maglia della Lazio per Pereira - ItsBruhMan : @WorldOfBagz torino and lazio - rfutbol : Gol Lazio, Torino 2-2 Lazio (min.49) #Torino #Lazio #SerieA -