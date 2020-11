Torino, Giampaolo: "Non possiamo regalare punti così" (Di domenica 1 novembre 2020) Torino - "Nelle ultime partite abbiamo fatto 10 gol e preso un punto, non ci sono giustificazioni, abbiamo bisogno di punti e di muovere la classifica per tirarci fuori" . Lo ha dichiarato l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)- "Nelle ultime partite abbiamo fatto 10 gol e preso un punto, non ci sono giustificazioni, abbiamo bisogno die di muovere la classifica per tirarci fuori" . Lo ha dichiarato l'...

