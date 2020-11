Torino | Giampaolo | “Follia assoluta Non c’è giustificazione per quanto successo oggi”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “Follia. Non c’èper quello che e’oggi con la Lazio. Non è possibile perdere una gara in questo modo dopo una partita giocata bene“. Queste le parole di Marco, tecnico del, dopo la sconfitta casalinga per 4-3 contro la Lazio. “Faccio fatica a pensare alla prossima partita. Devo smaltire quello che èoggi. Metabolizzare una situazione come quella di oggi è molto difficile. Eravamo in crescita ma questo tipo di sconfitta ti ammazza e soprattutto non è giustificabile- ha proseguito l’allenatore granata – Non dirò nulla ai calciatori, perchè la voglia di rivincita deve venirti da dentro e non c’è bisogno di discorsi dopo una ...