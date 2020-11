Torino, confronto negli spogliatoi: Giampaolo sulla graticola (Di domenica 1 novembre 2020) Duro confronto negli spogliatoi del Torino dopo la sconfitta in extremis contro la Lazio: ora cosa succede con Giampaolo? Clima teso in casa Torino dopo l’ennesima sconfitta stagionale: gara davvero strana però, si deve ammettere, con i granata avanti 2-3 praticamente a gara finita e raggiunta da Immobile al 95′ e sorpassata da Caicedo al 98′. Secondo quanto riportato da DAZN, ci sarebbe stato un duro confronto negli spogliatori dopo la gara: Giampaolo è sulla graticola ma difficilmente succederà qualcosa, anche in vista del recupero contro il Genoa in programma mercoledì. Situazione comunque da non tralasciare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Durodeldopo la sconfitta in extremis contro la Lazio: ora cosa succede con? Clima teso in casadopo l’ennesima sconfitta stagionale: gara davvero strana però, si deve ammettere, con i granata avanti 2-3 praticamente a gara finita e raggiunta da Immobile al 95′ e sorpassata da Caicedo al 98′. Secondo quanto riportato da DAZN, ci sarebbe stato un durospogliatori dopo la gara:ma difficilmente succederà qualcosa, anche in vista del recupero contro il Genoa in programma mercoledì. Situazione comunque da non tralasciare. Leggi su Calcionews24.com

