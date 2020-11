Tommaso Zorzi discriminato dagli autori: “Vestito da donna solo perché gay” (Di domenica 1 novembre 2020) Tommaso Zorzi discriminato dagli autori: “Vestito da donna solo perché gay”. Ieri sera il concorrente più amato di questo Grande Fratello è scoppiato in lacrime dopo l’assegnazione degli abiti per Halloween Il discorso di Stefania Orlando a Tommaso, il cui travestimento ha ricordato gli anni della scuola quando veniva preso in giro dai compagni ❤️ … L'articolo Tommaso Zorzi discriminato dagli autori: “Vestito da donna solo perché gay” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020): “Vestito daperché gay”. Ieri sera il concorrente più amato di questo Grande Fratello è scoppiato in lacrime dopo l’assegnazione degli abiti per Halloween Il discorso di Stefania Orlando a, il cui travestimento ha ricordato gli anni della scuola quando veniva preso in giro dai compagni ❤️ … L'articolo: “Vestito daperché gay” proviene da YesLife.it.

trash_italiano : #GFVIP organizza una festa di Halloween: Tommaso Zorzi in lacrime per il suo costume - trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - GrandeFratello : Tommaso e Francesco... c'è posta per voi ???? #GFVIP - Ma_ry2000 : RT @ria_aste: 'Oggi, a 25 anni, a quel ragazzino darei una pacca sulla spalla e gli direi che un giorno sarà esattamente dove vorrà essere.… - iitscams : RT @beccasenzak: Tommaso Zorzi stasera ha fatto il 50% di share #GFVIP -