Tennis, Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Travaglia e Cecchinato nel tabellone principale, out Caruso e Mager (Di domenica 1 novembre 2020) E’ andata in archivio la giornata conclusiva delle Qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Sul veloce indoor, da domani, si inizierà a fare sul serio e la truppa italiana diventa più numerosa di quella che era già inserita nel tabellone principale. Oltre infatti a Matteo Berrettini e a Lorenzo Sonego (finalista a Vienna), ci saranno Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Il siciliano (n.77 del mondo) ha sconfitto con lo score di 7-6 (2) 6-2 l’argentino Federico Coria (n.89 del ranking) in 1 ora e 15 minuti di partita. L’italiano, dopo un primo set equilibrato vinto al tie-break, è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza con i colpi al rimbalzo da fondo. Missione ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) E’ andata in archivio la giornata conclusiva delledeldi(Francia). Sul veloce indoor, da domani, si inizierà a fare sul serio e la truppa italiana diventa più numerosa di quella che era già inserita nel. Oltre infatti a Matteo Berrettini e a Lorenzo Sonego (finalista a Vienna), ci saranno Marcoe Stefano. Il siciliano (n.77 del mondo) ha sconfitto con lo score di 7-6 (2) 6-2 l’argentino Federico Coria (n.89 del ranking) in 1 ora e 15 minuti di partita. L’italiano, dopo un primo set equilibrato vinto al tie-break, è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza con i colpi al rimbalzo da fondo. Missione ...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Marco Cecchinato ha superato le qualificazioni del "Rolex Paris Masters", ultimo torneo Atp 1000 di quest'anno (con 3.901.015 euro di montepremi) in scena sul veloce ind ...

