‘Temptation Island’, Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis ospiti in radio confessano cosa pensano (davvero) della storia tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli (Di domenica 1 novembre 2020) ospiti nella puntata di sabato 31 ottobre del programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli su radio radio, una delle coppie che più hanno fatto discutere durante Temptation Island 7, ovvero Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis: i due, dopo quattro anni di relazione, avevano deciso di uscire separati dal programma, dopo la vicinanza di Valeria al single – nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne – Alessandro Basciano. A distanza di poco tempo dalla fine del loro percorso all’interno del villaggio delle tentazioni, però, Valeria e Ciavy hanno ammesso di aver deciso di tornare insieme per dare al loro rapporto una nuova ... Leggi su isaechia (Di domenica 1 novembre 2020)nella puntata di sabato 31 ottobre del programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli su, una delle coppie che più hanno fatto discutere durante Temptation Island 7, ovvero: i due, dopo quattro anni di relazione, avevano deciso di uscire separati dal programma, dopo la vicinanza dial single – nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne – Alessandro Basciano. A distanza di poco tempo dalla fine del loro percorso all’interno del villaggio delle tentazioni, però,hanno ammesso di aver deciso di tornare insieme per dare al loro rapporto una nuova ...

