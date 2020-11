Tasso di positività alle stelle con oltre 32mila tamponi in meno Coronavirus | il bollettino è da allarme

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Neldell'1 novembre si registrano +29.907 nuovi casi rispetto a ieri. Numero che porta il totale dei contagiati dada inizio pandemia a 709.335 persone. I decessi registrati sono +208, ieri +297. In totale nella giornata di domenica ieffettuati sono stati 183.457, ovvero 32.429 inrispetto a ieri quando erano stati 215.886. Ildi positività ha raggiunto così il 16,3%, in aumento rispetto a ieri che era circa il 15. Oggi, invece, i pazienti ricoverati con sintomi sono 18.902 (+936, +5,2%; ieri +972), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 1.939 (+96, +5,2%; ieri +97).