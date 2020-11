'Stop agli spostamenti per gli anziani': la proposta di Lombardia, Piemonte e Liguria al governo (Di domenica 1 novembre 2020) Finito il confronto con l'esecutivo: i governatori di centrodestra respingono l'idea di lockdown locali. La richiesta dei sindaci: 'Centri commerciali chiusi nel week end' Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) Finito il confronto con l'esecutivo: i governatori di centrodestra respingono l'idea di lockdown locali. La richiesta dei sindaci: 'Centri commerciali chiusi nel week end'

Corriere : Domani il nuovo Dpcm: verso lo stop agli spostamenti tra regioni. Zone rosse, decidono i governatori - HuffPostItalia : Toti chiede lo stop agli over 75, 'non indispensabili allo sforzo produttivo del paese' - matteosalvinimi : Dalle parole ai fatti: in tempi di crisi sanitaria, è intollerabile chiedere sacrifici agli italiani e spalancare p… - cicalino3 : Mattarella in visita a sorpresa nel Bresciano per onorare le vittime del Covid: 'Stop agli egoismi' - TGCOM https:/… - la_pausapranzo : #Dpcm #Regioni Il governo: “Stop agli spostamenti fra regioni agli over 70” Mia nonna che non cambia regione dal… -