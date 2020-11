Spezia | Pobega | «Ci abbiamo sperato poi la Juventus ci ha punito»

Leggi su calcionews24

Tommasosi è tolto la soddisfazione di segnare il primo gol in Serie A a Buffon e alla. Le sue parole nel post gara Tommaso, centrocampista dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con la Juve. «Citenuto botta e secondo me è stata una partita ottima fino al 2-1. Lì siamo calati di testa e ci hanno puniti, ma a mio avvisogiocato bene. Benevento? Continuare sulla linea su cui stiamo lavorando: imporre il gioco, concentrati e convinti nel fare ciò che si fa in settimana».