Spezia-Juventus | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 1 novembre 2020) Al “Manuzzi” di Cesena,si affrontano nel pomeriggio della sesta giornata di Serie A. Le: Ronaldo dalla panchinasono pronte a sfidarsi nel pomeriggio della sesta giornata di Serie A. Le due squadre non hanno molti precedente nella massimo competizione, l’ultimo risale nel post Guerra, negli anni ’20. L’ultima gara ufficiale risale invece alla Serie B e i bianconeri di casa sono imbattuti. La squadra di Italiano non è partita male e può mettere in difficoltà la, che è invece chiamata ad uno scatto d’orgoglio per mettersi alle spalle le deludenti ultime prestazioni. Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo, che partirà dalla panchina, come ha ...