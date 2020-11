Spezia-Juventus | CR7 | “Polemiche per il Coronavirus? Cristiano Ronaldo is back | conta questo”

Leggi su mediagol

(Di domenica 1 novembre 2020) Latorna a vincere.Il match contro lodelle ore 15.00 vede i bianconeri di Andrea Pirlo tornare alla vittoria contestualmente al ritorno in campo di, guarito dal. Lo stesso attaccante portoghese, al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport., Pirlo: “Bianconeri in costruzione, siamo al 60-70%. Su Dybala…”"Sono molto contento, sono stato fermo molto tempo. Non avevo sintomi in quei 18 giorni ma dovevo stare a casa. Vittoria importante, stiamo bene e vogliamo continuare così. Spero sia un punto di svolta per la stagione. E’ un campionato molto difficile, c’è il Milan, l'Inter, il Napoli, squadre forti e dobbiamo continuare ...