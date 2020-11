Spezia, Italiano: «Ho pensato di vincere contro la Juventus» (Di domenica 1 novembre 2020) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato al termine del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus. PARTITA – «Forse l’errore più grande l’ho fatto io in panchina quando al 65′ ho visto i miei ragazzi nella metà campo della Juve. Fino al 2-1 di Ronaldo la partita era in grande equilibrio, e poi anche sul 2-1 Buffon ha fatto una grande parata su colpo di testa di Chabot. Fino a quel momento ho pensato anche di vincerla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato al termine del matchla: le sue dichiarazioni Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del matchla. PARTITA – «Forse l’errore più grande l’ho fatto io in panchina quando al 65′ ho visto i miei ragazzi nella metà campo della Juve. Fino al 2-1 di Ronaldo la partita era in grande equilibrio, e poi anche sul 2-1 Buffon ha fatto una grande parata su colpo di testa di Chabot. Fino a quel momento hoanche di vincerla». Leggi su Calcionews24.com

