Spagna, dilaga la protesta contro le restrizioni: pesanti scontri a Madrid (Video) (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – La protesta contro le restrizioni varate dal governo dilaga anche in Spagna, dove per il secondo giorno consecutivo in diverse città si sono verificate manifestazioni di ogni tipo. A Madrid, Logrono, Malaga e Santander sono andati in scena pesanti scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. Ma è soprattutto nella capitale spagnola che al grido di “Libertà”, centinaia di persone sono scese in strada per contestare le decisioni prese dall’esecutivo guidato dal premier Pedro Sanchez. Altercados ahora mismo en la Gran Vía de Madrid. pic.twitter.com/20dvyqdQ5P — Edu Calle (@EduCalle ) October 31, 2020 Non sono mancati anche gli atti vandalici e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov – Lalevarate dal governoanche in, dove per il secondo giorno consecutivo in diverse città si sono verificate manifestazioni di ogni tipo. A, Logrono, Malaga e Santander sono andati in scenatra le forze dell’ordine e i manifestanti. Ma è soprattutto nella capitale spagnola che al grido di “Libertà”, centinaia di persone sono scese in strada per contestare le decisioni prese dall’esecutivo guidato dal premier Pedro Sanchez. Altercados ahora mismo en la Gran Vía de. pic.twitter.com/20dvyqdQ5P — Edu Calle (@EduCalle ) October 31, 2020 Non sono mancati anche gli atti vandalici e ...

KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Ondata di proteste in Spagna contro le misure restrittive imposte dal governo - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Ondata di proteste in Spagna contro le misure restrittive imposte dal governo - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: Ondata di proteste in Spagna contro le misure restrittive imposte dal governo - MarcoN17023399 : RT @IlPrimatoN: Ondata di proteste in Spagna contro le misure restrittive imposte dal governo - IlPrimatoN : Ondata di proteste in Spagna contro le misure restrittive imposte dal governo -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna dilaga Spagna, dilaga la protesta contro le restrizioni: pesanti scontri a Madrid (Video) Il Primato Nazionale Europa League: la Roma frena, il Milan dilaga

Non solo la vittoria del Napoli in Spagna: nella seconda giornata di Europa League notizie positive dalle italiane. Ecco i tabellini: Roma e Cska 0-0. Roma (3-4-1-2): P.Lopez; Kumbulla, Fazio, ...

Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Oltre 18mila casi in Germania. Belgio in lockdown: “Misure dell’ultima possibilità”

I nuovi positivi sono sempre di più, anche in Germania, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei 18mila contagi. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più a ...

Non solo la vittoria del Napoli in Spagna: nella seconda giornata di Europa League notizie positive dalle italiane. Ecco i tabellini: Roma e Cska 0-0. Roma (3-4-1-2): P.Lopez; Kumbulla, Fazio, ...I nuovi positivi sono sempre di più, anche in Germania, che nell’ultima giornata sfonda il tetto dei 18mila contagi. Numeri mai raggiunti finora: le nuove infezioni sono state 18.681, il livello più a ...