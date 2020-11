Sorrento | arrestato ladro di biciclette

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ha notato una donna passeggiare tranquilla in bici, l’ha avvicinata e l’ha spinta facendola cadere. A quel punto il ragazzo, 26 anni, di origini libiche, si è messo in sella alla bicicletta ed è scappato. La sua fuga però è stata interrotta da un poliziotto e un carabiniere della stazione diche ieri pomeriggio, liberi dal servizio, transitando in corso Italia hanno sentito delle urla e hanno visto una donna rincorrere un uomo che si stava allontanando con una bicicletta. A quel punto, i due, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare Ayat Farise in vico Terzo Rota dove sono stati raggiunti dalla donna che ha riconosciuto la bicicletta come propria dichiarando che le era stata rubata poco prima. L’uomo, con alcuni precedenti di ...