Sole | mare e… décolleté da paura | Erjona Sulejmani si rilassa a Fuerteventura

faber_samir : RT @Daniel48592397: La vita è fatta di attimi... Il sole scende verso il mare, il cielo si colora, osservi osservi e vedi la luna salire le… - kisimaio : Se domandassi dove si trova il confine tra il giorno e la notte, tra la terra e il mare, tra il bene e il male, tra… - yookaespa : prendere il sole mentre in sottofondo si sente il suono del mare~ - Dida_ti : RT @Daniel48592397: La vita è fatta di attimi... Il sole scende verso il mare, il cielo si colora, osservi osservi e vedi la luna salire le… - MiriamDiMaio1 : RT @Obi1K2: ..Ci faremo la guerra con un bacio tra i denti e il futuro negli occhi Proteggeremo le nostre ragioni e le nostre fragilità Sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole mare

Golssip

“ Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu ”: in italiano, “Il Salento: il sole, il mare, il vento”. Non è mancata nessuna di queste tre componenti a Gallipoli per la quinta tappa del Giro d’Italia Cicl ...Monitoraggio e controlli dei volontari Wwf con tartAmare. Papetti: «No a sbalzi di temperatura per aiutare la schiusa» ...