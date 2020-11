Sofia Vergara è Wonder Woman nella foto di Halloween condivisa su Instagram (Di domenica 1 novembre 2020) Per celebrare la festa di Halloween, Sofia Vergara ha pubblicato una 'vecchia' foto di se stessa con il costume di Wonder Woman. Sofia Vergara ha augurato un felice Halloween ai suoi followers, condividendo una vecchia foto di lei con indosso il costume di Wonder Woman. "Cercate tutti di vivere un felice covid Halloween! Proteggetevi!" si legge nel post dell'attrice che ha così ricordato alle persone di divertirsi rispettando però le regole anti contagio. nella giornata di ieri, in occasione della festa di Halloween, sui social ha preso vita una vera e propria sfilata di scatti che ritraevano decine e decine di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) Per celebrare la festa diha pubblicato una 'vecchia'di se stessa con il costume diha augurato un feliceai suoi followers, condividendo una vecchiadi lei con indosso il costume di. "Cercate tutti di vivere un felice covid! Proteggetevi!" si legge nel post dell'attrice che ha così ricordato alle persone di divertirsi rispettando però le regole anti contagio.giornata di ieri, in occasione della festa di, sui social ha preso vita una vera e propria sfilata di scatti che ritraevano decine e decine di ...

