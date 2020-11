Sliding doors Gervinho: da promesso nerazzurro a cecchino dell’Inter (Di domenica 1 novembre 2020) Gervinho protagonista a San Siro in Inter-Parma. L’attaccante ivoriano voluto da Conte, ma non arrivato, ha castigato i nerazzurri Gervinho avrebbe potuto giocare Inter–Parma di ieri a San Siro a maglie invertite. E probabilmente sarebbe anche partito dal 1′ minuto vista l’indisponibilità di Romelu Lukaku. Sì, perché Antonio Conte avrebbe voluto avere a tutti i costi una quarta punta e il nome dell’ex Roma era in cima alla lista dei desideri del tecnico salentino che nei suoi progetti vedeva Gervinho come l’ammazza-partite, da far entrare nella ripresa, ma l’allenatore non è stato accontentato. Ci sono stati problemi che hanno bloccato l’operazione, con l’Inter che non è riuscita a liberare una casella in rosa per l’ivoriano e tutto è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020)protagonista a San Siro in Inter-Parma. L’attaccante ivoriano voluto da Conte, ma non arrivato, ha castigato i nerazzurriavrebbe potuto giocare Inter–Parma di ieri a San Siro a maglie invertite. E probabilmente sarebbe anche partito dal 1′ minuto vista l’indisponibilità di Romelu Lukaku. Sì, perché Antonio Conte avrebbe voluto avere a tutti i costi una quarta punta e il nome dell’ex Roma era in cima alla lista dei desideri del tecnico salentino che nei suoi progetti vedevacome l’ammazza-partite, da far entrare nella ripresa, ma l’allenatore non è stato accontentato. Ci sono stati problemi che hanno bloccato l’operazione, con l’Inter che non è riuscita a liberare una casella in rosa per l’ivoriano e tutto è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sliding doors Sliding doors: Mirante si scopre indispensabile in campo, Donnarumma da… casa Il Posticipo Doors and Handles to Help Sanitize Our Spaces

The threshold defining domestic spaces contributes to aerating the space we inhabit and defending us from the virus ...

Scamacca: «Il derby? Partita unica, cuore e fame per vincerla»

In Coppa 2 gol, il giovane si candida per la stracittadina: «Van Nistelrooy e Muzzi i miei maestri. Al Genoa continuo a imparare. E contro la Samp daremo tutto per i tifosi che non potranno essere a M ...

