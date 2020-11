Serie C: cade il Bari a Foggia, tutti i risultati della serata (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle gare delle 17.30 spicca il successo del Foggia per 1-0 sul Bari, pirotecnici pareggi tra Piacenza e Renate (3-3) e tra Potenza e Cavese (4-4). Ecco tutti i risultati: GIRONE A AlbinoLeffe-Pistoiese 1-0 Piacenza-Renate 3-3 Pontedera-Grosseto 0-0 Pro Sesto-Novara 3-0 GIRONE B Legnano Salus-Feralpisalò 1-1 Ravenna-Alma Juventus Fano 1-0 Vis Pesaro-Gubbio 1-0 GIRONE C Casertana-Turris 2-4 Foggia-Bari 1-0 Potenza-Cavese 4-4 Juve Stabia-Bisceglie 1-0 Monopoli-Virtus Francavilla 1-3 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle gare delle 17.30 spicca il successo delper 1-0 sul, pirotecnici pareggi tra Piacenza e Renate (3-3) e tra Potenza e Cavese (4-4). Ecco: GIRONE A AlbinoLeffe-Pistoiese 1-0 Piacenza-Renate 3-3 Pontedera-Grosseto 0-0 Pro Sesto-Novara 3-0 GIRONE B Legnano Salus-Feralpisalò 1-1 Ravenna-Alma Juventus Fano 1-0 Vis Pesaro-Gubbio 1-0 GIRONE C Casertana-Turris 2-41-0 Potenza-Cavese 4-4 Juve Stabia-Bisceglie 1-0 Monopoli-Virtus Francavilla 1-3 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Con questo risultato il Grosseto si porta al secondo posto a 15 punti raggiungendo la Pro Vercelli, mentre il Pontedera si porta a quota 13. Sconfitta che lascia l'amaro in bocca per la Pistoiese , ch ...

Pokerissimo della Ternana

Consuete certezze e sporadiche sorprese hanno caratterizzato l'ottava giornata del campionato di Serie C. Nel girone C continua a volare alto la Ternana, che rifila un pesantissimo 5-1 al Catanzaro: R ...

Con questo risultato il Grosseto si porta al secondo posto a 15 punti raggiungendo la Pro Vercelli, mentre il Pontedera si porta a quota 13. Sconfitta che lascia l'amaro in bocca per la Pistoiese , ch ...Consuete certezze e sporadiche sorprese hanno caratterizzato l'ottava giornata del campionato di Serie C. Nel girone C continua a volare alto la Ternana, che rifila un pesantissimo 5-1 al Catanzaro: R ...