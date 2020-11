Serie A, Udinese-Milan 1-2: vincono ancora i rossoneri, Pioli si conferma al primo posto (Di domenica 1 novembre 2020) Ennesimo successo quello ottenuto dal Milan di Pioli che supera 2-1 in trasferta l'Udinese.I rossoneri hanno conquistato così la quinta vittoria su sei gare di campionato disputate e di conseguenza si sono confermati al comando della classifica di Serie A. Milan avanti nel primo tempo con una sassata di Kessie dall'interno dell'area di rigore su assist a rimorchio di Ibrahimovic. Nel corso della ripresa i padroni di casa trovano la via della rete con un calcio di rigore dubbio calciato e trasformato da Rodrigo De Paul. La rete del definito 1-2 la sigla il solito Zlatan Ibrahimovic che all'82' si inventa un gol straordinario e con una rovesciata beffa Musso.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) Ennesimo successo quello ottenuto daldiche supera 2-1 in trasferta l'.Ihanno conquistato così la quinta vittoria su sei gare di campionato disputate e di conseguenza si sonoti al comando della classifica diA.avanti neltempo con una sassata di Kessie dall'interno dell'area di rigore su assist a rimorchio di Ibrahimovic. Nel corso della ripresa i padroni di casa trovano la via della rete con un calcio di rigore dubbio calciato e trasformato da Rodrigo De Paul. La rete del definito 1-2 la sigla il solito Zlatan Ibrahimovic che all'82' si inventa un gol straordinario e con una rovesciata beffa Musso.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

SkySport : UDINESE-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Kessie (18') ? rig. #DePaul (48') ? #Ibrahimovic (83') ? ?… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Serie A, il Milan batte l'Udinese 2-1 in trasferta #SerieA - maldiniforever3 : RT @MediasetTgcom24: Serie A, il Milan batte l'Udinese 2-1 in trasferta #SerieA - MediasetTgcom24 : Serie A, il Milan batte l'Udinese 2-1 in trasferta #SerieA - sportli26181512 : Udinese-Milan 1-2, il tabellino: I dati della gara valida per la 6ª giornata di #SerieA -