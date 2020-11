Serie A, partite e risultati della sesta giornata (Di domenica 1 novembre 2020) Negli anticipi di sabato l'Atalanta ha vinto a Crotone, l'Inter ha pareggiato in casa contro il Parma e il Bologna ha battuto il Cagliari; oggi si inizia con Udinese-Milan alle 12.30 Leggi su ilpost (Di domenica 1 novembre 2020) Negli anticipi di sabato l'Atalanta ha vinto a Crotone, l'Inter ha pareggiato in casa contro il Parma e il Bologna ha battuto il Cagliari; oggi si inizia con Udinese-Milan alle 12.30

