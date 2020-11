Serie A, Napoli-Sassuolo 0-2: colpo degli emiliani al San Paolo (Di domenica 1 novembre 2020) ll Sassuolo batte 2-0 il Napoli e consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Milan. I neroverdi, in piena emergenza, espugnano il San Paolo grazie al rigore trasformato da Locatelli e al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 novembre 2020) llbatte 2-0 ile consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Milan. I neroverdi, in piena emergenza, espugnano il Sangrazie al rigore trasformato da Locatelli e al ...

SkySport : Juventus-Napoli, attesa per il 9 novembre la sentenza della Corte d’Appello Federale - SkySport : NAPOLI-SASSUOLO 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Locatelli (58') ? #Lopez (90+5') ?? - ZZiliani : Solo in Italia, solo in serie A. Non era rigore nemmeno per i giocatori della Roma ma #Giacomelli (l’eroe di Napoli… - infoitsport : Serie A, Napoli-Sassuolo 0-2: gli emiliani continuano a sognare - Sportmediaset - CorSport : #Gattuso zittisce #Marocchi: “Le partite bisogna leggerle bene” -