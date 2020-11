Sassari asfalta Varese 104-82 | vincono Virtus Bologna e Milano

(Di domenica 1 novembre 2020)- Torna a sorridere in campionatochein casaper 104-82 , grazie alla grande prestazione del lituano Bendzius autore di 23 punti, ma non è il top scorer della gara. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Sassari asfalta

ekuonews.it

PORTO TORRES. La maggior parte delle strade cittadine versano in condizioni disastrose. Emblematica in tal senso è la situazione degli oltre 800 metri della bretella che collega la Litoranea e viale..Le antiche pietre rispuntano in superficie e il piano stradale di epoca romana, ripulito con attenzione dagli archeologi e dagli operai specializzati, ritorna alla luce. Il Ponte Romano si scopre in t ...