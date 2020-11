Santobono | coniugi insultano il personale medico

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’ennesima aggressione verbale a medici e infermieri. È successo ieri al triage del pronto soccorso dell’ospedale, da parte di una coppia che ha accompagnato un bimbo febbrile. Alla comunicazione di dover essere inseriti, per procedura, nel percorso Covid hanno iniziato a urlare pretendendo un accesso prioritario e alternativo. Quando il triagista ha comunicato che, diversamente, non avrebbero potuto avere ammissione in ospedale hanno iniziato a girare un video dell’area pretriage commentando che quella era una messinscena per “terrorizzare” i pazienti. I signori sono stati avvisati che, in caso di pubblicazione del video con immagini di persone, sarebbero stati denunciati in quanto non è consentito dalla legge filmare o fotografare gli interni degli ospedali. A ...