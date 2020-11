Sampdoria Genoa 1-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Allo stadio Marassi la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Marassi”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. Non si va oltre il pareggio, le reti portano la firma di Jankto e Scamacca. Sintesi1-1 MOVIOLA 90’+3′ Termina– Non si va oltre al pareggio per 1-1 al Ferraris 90′ Recupero – Tre minuti prima del fischio finale 86′ Doppio cambio Maran – Escono Zajc e Lerager, entrano Melegoni e Radovanovic 82′ Punizione Candreva – Conclusione larghissima dell’esterno ...