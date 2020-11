Saelemaekers: “Dobbiamo prenderci i 3 punti e continuare la corsa” (Di domenica 1 novembre 2020) A pochi minuti dalla gara con l’Udinese ai microfoni di Milan Channel, Alexis Saelemaekers ha parlato delle sensazioni in vista del match con i friulani: “Stiamo bene, siamo una squadra con fiducia e dobbiamo approfittare di questo momento. Oggi dobbiamo prendere i tre punti e continuare la nostra corsa. L’Udinese è una buona squadra ma noi dobbiamo fare quello che ci ha chiesto il mister. Se lo faremo, riusciremo a ottenere un buon risultato”. Foto: Transfermarkt L'articolo Saelemaekers: “Dobbiamo prenderci i 3 punti e continuare la corsa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) A pochi minuti dalla gara con l’Udinese ai microfoni di Milan Channel, Alexisha parlato delle sensazioni in vista del match con i friulani: “Stiamo bene, siamo una squadra con fiducia e dobbiamo approfittare di questo momento. Oggi dobbiamo prendere i trela nostra corsa. L’Udinese è una buona squadra ma noi dobbiamo fare quello che ci ha chiesto il mister. Se lo faremo, riusciremo a ottenere un buon risultato”. Foto: Transfermarkt L'articolo: “Dobbiamoi 3la corsa” proviene da Alfredo Pedullà.

