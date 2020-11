Roma, parla l’ex Pizarro: “Fonseca a volte mi lascia perplesso. Spero che la proprietà possa tornare ad una famiglia italiana” (Di domenica 1 novembre 2020) In occasione della sfida di quest’oggi tra Roma e Fiorentina Alessandro Angeloni su Il Messaggero ha intervistato David Pizarro, ex centrocampista di entrambe le squadre. Il cileno ha commentato il passaggio di proprietà del club capitolino e rilasciato qualche battuta su Fonseca e l’ambiente Romano. Ecco un estratto delle dichiarazioni: Sul legame con l’Italia: “È stato … L'articolo Roma, parla l’ex Pizarro: “Fonseca a volte mi lascia perplesso. Spero che la proprietà possa tornare ad una famiglia italiana” Leggi su dailynews24 (Di domenica 1 novembre 2020) In occasione della sfida di quest’oggi trae Fiorentina Alessandro Angeloni su Il Messaggero ha intervistato David, ex centrocampista di entrambe le squadre. Il cileno ha commentato il passaggio di proprietà del club capitolino e rito qualche battuta su Fonseca e l’ambienteno. Ecco un estratto delle dichiarazioni: Sul legame con l’Italia: “È stato … L'articolol’ex: “Fonseca amiche la proprietàad unaitaliana”

europainitalia : Chi indovina quale Commissario europeo interverrà questa sera a @welikeduel ? Qualche indizio: 1. entrambi i nonni… - ZZiliani : A tutti i media italiani: è inutile fare tanto can can su un #arbitro inetto che dirige Milan-Roma se lo stesso tit… - scrivere_stanca : @SimonaeSto @luca_squillante @Cosavolz Parla come magni. Io la lingua che parlate voi romani de Roma nun la conosco. - ilrossoeilnero2 : @capuanogio Quando a roma non diedero un rigore SOLARE per fallo su Suso, quando a genova diedero un rigore comico… - RiccardoCascia4 : @PinoVaccaro77 @tvdellosport @romatv Pino è una cosa indecente la telecronaca di Sportitalia.. Si parla di risultat… -