Roma, ladri in casa Fonseca: bottino da 100mila euro

Brutta disavventura per Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è stato vittima di un furto nella sua casa via della Nocetta. La rapina, come riporta Il Messaggero, è avvenuta mentre il tecnico si trovava a Trigoria in ritiro con la squadra. I ladri avrebbero rubato tre orologi preziosissimi, dal valore di almeno 100mila euro. Il furto sarebbe avvenuto venerdì sera e la famiglia di Fonseca se ne sarebbe accorta ieri rientrando in casa. Gli investigatori stanno cercando di restringere il cerchio su bande specializzate o elementi che in passato si siano già cimentati in colpi simili.

