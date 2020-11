Roma | investito e ucciso insegnante da pirata della strada in scooter | il commovente appello degli amici per cercare testimoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 novembre 2020) “In accordo con la famiglia abbiamo autorizzato l’espiantoorgani. Marco salverà la vita ad altre persone”. Inizia così il post pubblicato oggi per annunciare la morte di Marco Visentin,del Liceo Righi di, scrittore e giornalista, morto dopo essere statoda unomentre camminava a piedi a Piazza Vittorio, dove era andato a fare la spesa venerdì 30 ottobre intorno alle 8 del mattino. “Grazie a tutti per i numerosissimi messaggi di affetto e di vicinanza – si legge ancora nel post scritto oggi da una sua carissima amica, Romina Pepe – Ad Halloween ci capitava di finire in un supermercato a fare gli scemi con i gadget a tema. Facevamo spesso gli scemi, nonostante i nostri post 45 anni, o forse proprio per ...