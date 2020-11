Roma, furto in casa di Fonseca. Rubati orologi e gioielli per 100mila euro (Di domenica 1 novembre 2020) Su Repubblica la notizia di un furto nella villa dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. E’ accaduto venerdì. I ladri hanno svaligiato l’abitazione di via della Nocetta, in zona Monteverde, portando via orologi e gioielli per un valore di quasi centomila euro. “Un furto studiato nei dettagli, con i movimenti di tutta la famiglia spiati per capire in quale momento agire. Fonseca era in quel momento a Trigoria per allenare la squadra, la moglie e il figlio, di quasi due anni, si trovavano lontani da quell’abitazione che adesso sembra un posto non così sicuro”. I ladri, racconta il quotidiano, hanno disattivato l’allarme senza lasciare segni, entrando da una porta finestra. Il tecnico ha sporto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Su Repubblica la notizia di unnella villa dell’allenatore della, Paulo. E’ accaduto venerdì. I ladri hanno svaligiato l’abitazione di via della Nocetta, in zona Monteverde, portando viaper un valore di quasi centomila. “Unstudiato nei dettagli, con i movimenti di tutta la famiglia spiati per capire in quale momento agire.era in quel momento a Trigoria per allenare la squadra, la moglie e il figlio, di quasi due anni, si trovavano lontani da quell’abitazione che adesso sembra un posto non così sicuro”. I ladri, racconta il quotidiano, hanno disattivato l’allarme senza lasciare segni, entrando da una porta finestra. Il tecnico ha sporto ...

SkyTG24 : Roma, furto a casa dell'allenatore Fonseca: portati via tre Rolex - marcovarini : RT @napolista: #Roma, furto in casa di #Fonseca. Rubati orologi e gioielli per 100mila euro Su Repubblica. Un furto studiato nei dettagli.… - napolista : #Roma, furto in casa di #Fonseca. Rubati orologi e gioielli per 100mila euro Su Repubblica. Un furto studiato nei d… - Enzolott : Strano che non sia successo a Napoli, di solito non succede ovunque... - Profilo3Marco : RT @repubblica: Roma, furto in casa di Paulo Fonseca: rubati orologi e gioielli, bottino da 100 mila euro [di Francesca Ferrazza] [aggiorna… -