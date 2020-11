Roma-Fiorentina, rosso diretto per Martinez Quarta (Di domenica 1 novembre 2020) Cartellino rosso diretto per Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina è stato espulso dall’arbitro Orsato al minuto 89′ della sfida contro la Roma. Il club viola in dieci uomini nel finale di gara a causa del brutto intervento in scivolata e gioco pericoloso ai danni di Edin Dzeko. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Cartellinoper. Il difensore dellaè stato espulso dall’arbitro Orsato al minuto 89′ della sfida contro la. Il club viola in dieci uomini nel finale di gara a causa del brutto intervento in scivolata e gioco pericoloso ai danni di Edin Dzeko.

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *2-0 Fiorentina *(Pedro 70') #SSFootball - GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaFiorentina 2-0: un goal per tempo per la 'Lupa', viola senza il killer instinct [@VittoRoto] - Babbaribba : Roma-Fiorentina 2-0...bella partita....vittoria meritata....buona serata a tutti...ciao ciao:):) Antonello Venditt… - ToniVulta : #Roma vince 2-0 vs la #Fiorentina invece incredibile sconfitta del #Napoli 0-2 contro un super #sassuolo che vola al secondo posto #SerieA - tribundergi : MS Roma 2 - Fiorentina 0 ?12' Spinazzola ?70' Pedro ??88' Martinez Quarta -