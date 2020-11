Roma-Fiorentina, le probabili formazioni del match dell’Olimpico (Di domenica 1 novembre 2020) Allo Stadio Olimpico, Roma-Fiorentina si sfidano nel match valido per lottava giornata della Serie A. Le probabili formazioni Questa sera, Roma-Fiorentina si sfidano nel match valido per la sesta giornata della Serie A. Dopo un inizio titubante, i giallorossi hanno trovato gioco e vittorie, e nell’ultimo turno hanno strappato un pareggio contro la capolista Milan. I viola in classifica hanno un punto in meno dei giallorossi, e nell’ultimo turno hanno battuto l’Udinese. Nell’ultimo precedente, risalente a luglio, la Roma ha battuto i viola 2-1 con doppietta di Veretout dal dischetto. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:00, e sarà trasmesso su Sky. Le ... Leggi su zon (Di domenica 1 novembre 2020) Allo Stadio Olimpico,si sfidano nelvalido per lottava giornata della Serie A. LeQuesta sera,si sfidano nelvalido per la sesta giornata della Serie A. Dopo un inizio titubante, i giallorossi hanno trovato gioco e vittorie, e nell’ultimo turno hanno strappato un pareggio contro la capolista Milan. I viola in classifica hanno un punto in meno dei giallorossi, e nell’ultimo turno hanno battuto l’Udinese. Nell’ultimo precedente, risalente a luglio, laha battuto i viola 2-1 con doppietta di Veretout dal dischetto. Il fischio d’inizio delè previsto alle ore 18:00, e sarà trasmesso su Sky. Le ...

