Roma allo sbando: furto nella casa in centro dell'allenatore Fonseca. Rubati tre Rolex da 100mila euro (Di domenica 1 novembre 2020) furto in casa dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca. I ladri sono entrati nel suo appartamento in via della Lucetta, a Monteverde, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato recinzione del giardino. Grosso il bottino, tre orologi Rolex del valore di 100mila euro. Il colpo, che sarebbe avvenuto presumibilmente la notte tra giovedì venerdì, a poche ore di distanza dalla partita di europa League della squadra giallorossa con il Cska Sofia, è stato scoperto dal tecnico solo ieri pomeriggio. nella zona, da mesi, sono in azione bande di nomadi che si dedicano ai furti negli appartamenti o per strada. La settimana scorsa era stata svaligiata anche la casa del calciatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma allo Sean Connery, quella volta insieme allo stadio Olimpico per Roma-Juve e lui fermò l ultrà che fuggiva Il Messaggero Lazio/Imprese: più iscrizioni che cessazioni nel terzo trimestre

Nonostante tutto, l’economia romana e laziale non va poi così male. Almeno a guardare i numeri dell’ultimo report trimestrale di «Movimprese», appena diffuso e riportato da ‘’Il Corriere della Sera’’.

La parabola di Pol G, dal rap degli Assalti Frontali ai guai per l’erba: "Dovevo arrangiarmi"

Uno dei musicisti della storica band romana trovato con 6 chili di marijuana. Processato per direttissima. "Avevo l’acqua alla gola, il gruppo non ...

Uno dei musicisti della storica band romana trovato con 6 chili di marijuana. Processato per direttissima. "Avevo l'acqua alla gola, il gruppo non ...