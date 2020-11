Rizzoli Marotta, botta e risposta: «Rocchi mai presentato», l’ex arbitro: «Ha parlato con Ausilio» (Di lunedì 2 novembre 2020) Piccolo botta e risposta tra Beppe Marotta e Nicola Rizzoli all’interno di Sky Calcio show: questo il dialogo Beppe Marotta, dopo Inter-Parma, si è lamentato aspramente per l’arbitraggio avuto contro i ducali e, davanti alle telecamere di Sky, ha chiesto un dialogo aperto con la classe arbitrale. Nicola Rizzoli, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha risposto all’ad nerazzurro affermando che quest’anno è stata istituita la figura di Gianluca Rocchi per dialogare con i club. Marotta ha scritto in diretta durante Sky Calcio Show spiegando che tale figura non sarebbe mai stato ufficialmente presentato in Lega Serie A. Pronta la controreplica di Rizzoli: «So che è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Piccolotra Beppee Nicolaall’interno di Sky Calcio show: questo il dialogo Beppe, dopo Inter-Parma, si è lamentato aspramente per l’arbitraggio avuto contro i ducali e, davanti alle telecamere di Sky, ha chiesto un dialogo aperto con la classe arbitrale. Nicola, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, ha risposto all’ad nerazzurro affermando che quest’anno è stata istituita la figura di Gianlucaper dialogare con i club.ha scritto in diretta durante Sky Calcio Show spiegando che tale figura non sarebbe mai stato ufficialmentein Lega Serie A. Pronta la controreplica di: «So che è ...

