“Rivoluzione Z” | il libro di Giulia Blasi che spiega la filosofia femminista

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 novembre 2020) Serena Dandini Il dibattito sulla chiusura delle scuole in tempo di Covid è sempre più acceso e continuiamo ad ascoltare pareri altolocati di adulti su quello che sarebbe necessario per i ragazzi. È una vecchia abitudine che ci segue da generazioni, c’è chi con felice sintesi la chiama “trombonismo”, malattia sempre in voga nella nostra società. Abbiamo difficoltà a capire “i giovani” e invece di sforzarci di ascoltare le loro esigenze, e magari anche la loro musica, senza arricciare il naso, tendiamo a etichettarli secondo categorie utili solo a riempire dotti articoli sui giornali. Ecco perché mi ha felicemente colpito ildi, Rivoluzione Z. Diventare adulti migliori con il femminismo (Rizzoli). La scrittura dell’autrice, ...