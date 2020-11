Risparmio, record di depositi sui conti In Bergamasca 2 miliardi in più in 7 mesi (Di domenica 1 novembre 2020) Il Risparmio sembra abbia rincorso il virus per riempire i forzieri bergamaschi. Da gennaio a luglio di quest’anno Bergamo, che per tre lunghi mesi ha sofferto più di tutte le altre province italiane l’incalzare del coronavirus, ha giocato in difesa e accantonato 2 miliardi di euro in depositi bancari e postali. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 1 novembre 2020) Ilsembra abbia rincorso il virus per riempire i forzieri bergamaschi. Da gennaio a luglio di quest’anno Bergamo, che per tre lunghiha sofferto più di tutte le altre province italiane l’incalzare del coronavirus, ha giocato in difesa e accantonato 2di euro inbancari e postali.

consolesvizzIT : Gli 'Swiss Solar Prize' di quest'anno sono stati assegnati a numerosi progetti di risparmio energetico in???? ??… - Ettore572 : RT @newsfinanza: Il Tesoro vende 6,5 miliardi di Bot a 6 mesi: il tasso a minimo record - newsfinanza : Il Tesoro vende 6,5 miliardi di Bot a 6 mesi: il tasso a minimo record - studiomarzocchi : Ultima Ora: Il Tesoro vende 6,5 miliardi di Bot a 6 mesi: il tasso a minimo record #economia #italia #governo… - PLANETHOTEL_NET : Con 1600.000.000.000 € in conto corrente, il risparmio gestito questo mese ha raccolto altri €13 miliardi. In recor… -

Ultime Notizie dalla rete : Risparmio record Giornata Mondiale del Risparmio: record liquidità conti ma attenzione all’inflazione InvestireOggi.it Risparmio, record di depositi sui conti In Bergamasca 2 miliardi in più in 7 mesi

Il risparmio sembra abbia rincorso il virus per riempire i forzieri bergamaschi. Da gennaio a luglio di quest’anno Bergamo, che per tre lunghi mesi ha sofferto più di tutte le altre province italiane ...

Record di contagi, tutte le grandi città inglesi in allerta massima

La seconda ondata del Covid non sta risparmiando nemmeno la Gran Bretagna: tutti sono pronti al ritorno di una qualche forma lockdown. Lo hanno anticipato in data 31 ottobre tutti i giornali, tra i ...

Il risparmio sembra abbia rincorso il virus per riempire i forzieri bergamaschi. Da gennaio a luglio di quest’anno Bergamo, che per tre lunghi mesi ha sofferto più di tutte le altre province italiane ...La seconda ondata del Covid non sta risparmiando nemmeno la Gran Bretagna: tutti sono pronti al ritorno di una qualche forma lockdown. Lo hanno anticipato in data 31 ottobre tutti i giornali, tra i ...