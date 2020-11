Ricetta scarola affogata: ingredienti, preparazione e consigli (Di domenica 1 novembre 2020) Siete alla ricerca di un’idea veloce e stuzzicante per cucinare le scarole? Allora dovete assolutamente provare la Ricetta della scarola affogata. Si tratta di un contorno molto semplice arricchito da olive, capperi e peperoncino che servono ad insaporire il fondo di cottura. scarola affogata – ingredienti scarola (indivia) 520 g Olive nere denocciolate 50 g Capperi sotto sale 30 g Aglio 1 spicchio Peperoncino fresco 1 Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b. scarola affogata – preparazione Per preparare la scarola affogata cominciate dalla pulizia di quest’ultima. Lavate accuratamente le foglie che avrete staccato dal gambo posto alla base della ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) Siete alla ricerca di un’idea veloce e stuzzicante per cucinare le scarole? Allora dovete assolutamente provare ladella. Si tratta di un contorno molto semplice arricchito da olive, capperi e peperoncino che servono ad insaporire il fondo di cottura.(indivia) 520 g Olive nere denocciolate 50 g Capperi sotto sale 30 g Aglio 1 spicchio Peperoncino fresco 1 Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b.Per preparare lacominciate dalla pulizia di quest’ultima. Lavate accuratamente le foglie che avrete staccato dal gambo posto alla base della ...

Puliamo e laviamo accuratamente tutte le foglie eliminamdo eventuali residui di terra. Sbollentiamo la scarola in abbondante acqua per circa 10 minuti e scoliamo. In una padella facciamo rosolare in u ...

Scarola con olive e pinoli

Pulite 1 kg di scarola, togliete solo la parte centrale, quella più fibrosa. Potrete utilizzarla separatamente come cruditè. Sbollentate la scarola in acqua salata, scolatela poi molto bene. Mettete i ...

