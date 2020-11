Riace | danneggiato il murales su Peppino Impastato

(Di domenica 1 novembre 2020) L'opera sull'attivista antimafia era stata realizzata per opporsi all'iniziativa dell'ex sindaco Trifoli, che voleva cancellare le pitture di denuncia sui muri del borgo. Mimmo Lucano: "Per alcuni la solidarietà è una minaccia"

(ANSA) - RIACE, 01 NOV - A Riace il murales dedicato a Peppino Impastato è stato danneggiato da persone non identificate, che l'hanno imbrattato con vernice bianca. Il murales era stato realizzato ...Di quella operazione culturale proprio Cirillo era stato il direttore artistico, per questo ad agosto era tornato insieme ad altri a Riace per usare i muri di case private come tavolozza. Cirillo ha ...