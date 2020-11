Recovery Fund e il coraggio di investire contro il gender gap (Di domenica 1 novembre 2020) Se è vero, come da più parti si sostiene, che i Governi devono saper trasformare la crisi causata dal Covid in un’opportunità, imprimendo una svolta alle politiche sociali ed economiche all’insegna dell’equità, mai come in questa fase i dati ci dicono che sulla questione di genere è il momento di intervenire in maniera decisa, a partire da come gestiremo i fondi del Recovery Fund. Serve il coraggio di dire che il gender gap è un peso enorme per tutti e che dal suo azzeramento bisogna passare per dare un volto diverso a tutta l’Europa.Anche con questa nuova ondata di Covid, a pagare di più saranno le fasce più deboli, accomunate trasversalmente da un solo fattore: le donne sono i soggetti che vengono penalizzati maggiormente, sia a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Se è vero, come da più parti si sostiene, che i Governi devono saper trasformare la crisi causata dal Covid in un’opportunità, imprimendo una svolta alle politiche sociali ed economiche all’insegna dell’equità, mai come in questa fase i dati ci dicono che sulla questione di genere è il momento di intervenire in maniera decisa, a partire da come gestiremo i fondi del. Serve ildi dire che ilgap è un peso enorme per tutti e che dal suo azzeramento bisogna passare per dare un volto diverso a tutta l’Europa.Anche con questa nuova ondata di Covid, a pagare di più saranno le fasce più deboli, accomunate trasversalmente da un solo fattore: le donne sono i soggetti che vengono penalizzati maggiormente, sia a ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund e il coraggio di investire contro il gender gap L'HuffPost L’altro virus. Così la mafia assalterà i fondi Ue. Parla Ayala

L’empowerment femminile e l’equità di genere sono state inserite tra le linee guida principali per pianificare la gestione del Recovery Fund e da qui dobbiamo partire per affrontare questa crisi, ...

