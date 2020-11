Rapporto positivi-test al 14,7% I nuovi contagi sono 31.758 (Di domenica 1 novembre 2020) Patricia Tagliaferri Nessuno spiraglio anti-lockdown dall'ultimo bollettino In ospedale16.994 persone, 1.843 in terapia intensiva Con l'ultimo incremento, gli attualmente positivi in Italia superano quota 350mila. Non migliora il trend della curva epidemiologica. Nessuno spiraglio che possa allontanare l'incubo del lockdown, ormai sempre più imminente. Ieri altre 31.758 persone, 674 in più rispetto al giorno prima, sono state trovate positive. A fronte di un gran numero di tamponi, 215.886 (801 in più). Ormai se ne fanno tanti, ma più si cerca più si trova: risulta contagiato il 14,7 per cento di chi viene testato. Nelle ultime 24 ore si sono contate 297 vittime, che portano il totale a 38.618. Crescono i numeri e si rincorrono le voci di strette imminenti. ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 novembre 2020) Patricia Tagliaferri Nessuno spiraglio anti-lockdown dall'ultimo bollettino In ospedale16.994 persone, 1.843 in terapia intensiva Con l'ultimo incremento, gli attualmentein Italia superano quota 350mila. Non migliora il trend della curva epidemiologica. Nessuno spiraglio che possa allontanare l'incubo del lockdown, ormai sempre più imminente. Ieri altre 31.758 persone, 674 in più rispetto al giorno prima,state trovate positive. A fronte di un gran numero di tamponi, 215.886 (801 in più). Ormai se ne fanno tanti, ma più si cerca più si trova: risultaato il 14,7 per cento di chi vieneato. Nelle ultime 24 ore sicontate 297 vittime, che portano il totale a 38.618. Crescono i numeri e si rincorrono le voci di strette imminenti. ...

