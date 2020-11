Random sulla mongolfiera nel video di “Ritornerai 2” (Di domenica 1 novembre 2020) Random a bordo di una mongolfiera nel video di “Ritornerai 2”: l’artista sorvola i paesaggi della Turchia cantando la ballad A bordo di una mongolfiera sopra i paesaggi della Cappadocia, in Turchia. Così Random racconta nel video ufficiale la storia di “Ritornerai 2”, il suo nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme. La ballad, caratterizzata da… L'articolo Random sulla mongolfiera nel video di “Ritornerai 2” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 1 novembre 2020)a bordo di unaneldi “Ritornerai 2”: l’artista sorvola i paesaggi della Turchia cantando la ballad A bordo di unasopra i paesaggi della Cappadocia, in Turchia. Cosìracconta nelufficiale la storia di “Ritornerai 2”, il suo nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme. La ballad, caratterizzata da… L'articoloneldi “Ritornerai 2” Corriere Nazionale.

Vincenzo Nasto

