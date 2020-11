“Questa non ci voleva proprio!”. La brutta notizia è appena arrivata per Milly Carlucci. E ora? (Di domenica 1 novembre 2020) Nell’eterna lotta dei dati Auditel e degli ascolti tv, tornano sul podio le grandi produzioni di Rai e Mediaset: la sfida del sabato sera, oramai lo sappiamo fin troppo bene è tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Allora la domanda sorge spontanea: qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 31 ottobre 2020? Ricapitolando: su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 lo show Tu si que vales. Su Rai 2 la serie televisiva SWAT. Su Italia 1 Canterville – Un fantasma per antenato. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta. Su Rete 4 il film 58 minuti per morire. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 31 ottobre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la puntata di Ballando con le stelle che ha coinvolto 4.021.000 spettatori pari al ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Nell’eterna lotta dei dati Auditel e degli ascolti tv, tornano sul podio le grandi produzioni di Rai e Mediaset: la sfida del sabato sera,mai lo sappiamo fin troppo bene è tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Allla domanda sorge spontanea: qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 31 ottobre 2020? Ricapitolando: su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 lo show Tu si que vales. Su Rai 2 la serie televisiva SWAT. Su Italia 1 Canterville – Un fantasma per antenato. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta. Su Rete 4 il film 58 minuti per morire. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 31 ottobre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la puntata di Ballando con le stelle che ha coinvolto 4.021.000 spettatori pari al ...

