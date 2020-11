Quelli che il calcio torna su Rai 2: ospiti e anticipazioni della prima puntata (Di domenica 1 novembre 2020) Quelli che il calcio riparte oggi, 1 novembre 2020, su Rai 2 che così copre la fascia della domenica pomeriggio dalle 14 alle 17. La prima puntata della 28esima stagione ha il sapore di una sfida complicata, ma che la squadra del programma ha evidentemente deciso di prendere di petto e non solo per la pandemia. Più che deciso ha forse dovuto. QCC non solo riparte alla vigilia di un nuovo possibile lockdown, in piena crescita esponenziale dei contagi e quindi in un clima pesantissimo per il Paese, ma inizia il suo racconto del Campionato quando ormai siamo alla sesta giornata della Serie A. Ma Quelli che il calcio scende in campo e si prepara a fronteggiare l’ignoto. Nella scorsa stagione cercò e trovò, ... Leggi su tvblog (Di domenica 1 novembre 2020)che ilriparte oggi, 1 novembre 2020, su Rai 2 che così copre la fasciadomenica pomeriggio dalle 14 alle 17. La28esima stagione ha il sapore di una sfida complicata, ma che la squadra del programma ha evidentemente deciso di prendere di petto e non solo per la pandemia. Più che deciso ha forse dovuto. QCC non solo riparte alla vigilia di un nuovo possibile lockdown, in piena crescita esponenziale dei contagi e quindi in un clima pesantissimo per il Paese, ma inizia il suo racconto del Campionato quando ormai siamo alla sesta giornataSerie A. Mache ilscende in campo e si prepara a fronteggiare l’ignoto. Nella scorsa stagione cercò e trovò, ...

Giorgiolaporta : Chi di voi non va in #chiesa a cercare un po' di intimità accompagnato casualmente da fotografi professionisti con… - matteosalvinimi : Maurizio Belpietro: 'Ci pensino quelli che hanno abolito i decreti sicurezza, riflettano quelli che hanno allentato… - trash_italiano : Il social media manager che deve selezionare i tweet da mandare in onda escludendo quelli sul televoto, su EliGreg… - italialcentro : RT @Arianna5422: Questo si chiama #FabrizioCiuffardi, rappresentante del PD di Somma Lombardo. Ha augurato un tumore a tutti quelli contra… - awabe79 : @GiovanniToti Se mi sono potuta permettere una casa è grazie all'aiuto di quelli che lei giudica come 'non produtti… -