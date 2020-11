Quebec | vestito da samurai compie il massacro | morti e feriti ad Halloween

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 novembre 2020) In Canada, in, la notte diè stata più spaventosa del previsto. Con indosso abiti da(oppure da cavaliere), un uomo ha colpito con la propria spada dei passanti in strada. Al momento, il bilancio è di 2e 5. PhotoCredit: dal webdi sangue inSecondo Radio-Canada, l’attentatore erada; secondo la polizia, invece, erada cavaliere. Quel che è indubbio è che l’uomo aveva una spada – con alte probabilità inizialmente passata inosservata perché sembrava far parte del costume -. Infatti, l’attacco è avvenuto ieri sera, ad. Non ...